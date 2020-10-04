4 жовтня в 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна зустрілась з дуже незручною суперницею з Франції Каролін Гарсіа. Україна показала високий рівень тенісу та просто не залишила шансів суперниці на перемогу.

Тенісистки провели на корті 1 годину 4 хвилин. Українка у двох сетах здолала суперницю з Франції, пише 24 канал.

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Еліна Світоліна (Україна) – Каролін Гарсіа (Франція) 2:0 (6:1, 6:3)

Світоліна дуже впевнено розпочала поєдинок проти незручної суперниці. Українка впевнено діяла на власній подачі та взяла два гейми на подачі суперниці – 3:1. Світоліна відіграла кілька брейк-пойнтів, але француженка заграла гостріше з задньої лінії і змусила Еліну віддати свою подачу.

Світоліна взяла ще три гейми поспіль, два з них на подачі Гарсії – 6:1. Беззаперечна перевага українки. Чотири брейка вона зробила в цій партії при одному невдалому геймі на своїй подачі.

Еліна показала високий рівень тенісу. Вона виграла на першому прийомі – 75% очків проти мізерних 18% у тенісистки з Франції.

Гра у першій партії зовсім не клеїлась у Гарсії – 18 невимушених помилок, якими чудово скористалась перша ракетка України.

Чудовий матч від Світоліної

Другий сет розпочався за сценарієм першої партії. Світоліна під "нуль" взяла перший гейм. Другий гейм українка також залишила за собою. Еліна зробила п'ятий брейк поспіль – неймовірна гра українки в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Шостий брейк поспіль від Світоліної. Схоже, Гарсіа була зовсім непідготовленою до матчу проти українки. Найдовшим у виконанні тенісисток був п'ятий гейм. У Гарсії пройшов ефектний прийом навиліт, але Світоліна подала дві поспіль чудових подачі по центру та зробила рахунок – 4:1.

Гарсія дещо скоротила рахунок до 4:2, але Еліна у наступному геймі збільшила перевагу та пішла подавати на матч. Але українській тенісистці вдалось лише взяти лише один розіграш, а Каролін залишила гейм за собою – 5:3, французька тенісистка вирішила не покидати корт без бою. Вболівальники на трибунах лише додавали впевненості у кожному ударі Гарсії.

Але Світоліній таки вдалось взяти вирішальний гейм на свою користь – 6:3. Еліна Світоліна вийшла в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.