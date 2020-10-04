Лідер АПЛ "Лестер" зазнав неочікувано поразки від "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Суперник луганської "Зорі" в Лізі Європи був розгромлений 3:0.

Лестер – Вест Хем 0:3

Голи: Антоніо, 14, Форнальс, 34, Боуен, 83

До цього матчу "Лестер" мав три поспіль перемоги. Команда, в тому числі перемогла на виїзді "Манчестер Сіті", забивши п'ять голів. Та після цього пропустила тричі в домашній грі проти "Вест Хема".

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За цей матч "Лестер" не показав нічого, щоб виграти. Натомість "молотобійцям" вдалося вийти вперед на 14-й хвилині, коли Антоніо розіграв з партнером штрафний, а після цього побіг відкриватися у штрафний майданчик. Навіс Крессвелла знайшов його саме там, і з гострого кута нападник головою відправив м'яч у ворота.

Крессвелл став співавтором і другого голу. Саме захисник потужно вибив м'яч зі своєї половини поля вперед. Якраз туди, де перебував Форнальс. І жодного гравця "Лестера".

У другому таймі "Лестер" міг пропустити третій гол після удару Райса. Але "лисів" виручила перекладина, після чого м'яч вилетів у поле.

Та все ж третій гол "Лестер" пропустив. Чергова помилка захисників, і Боуен реалізував вихід сам на сам.

Те, що це був не день "Лестера", підтвердила і кінцівка матчу. Варді не зумів реалізувати вихід на ворота "Вест Хема". А коли Барнс таки забив, то взяття воріт скасували після перегляду VAR.

Щодо Андрія Ярмоленка, то українець весь матч провів у запасі. На поле він так і не вийшов.

Відеоогляд матчу Лестер – Вест Хем