4 жовтня "Динамо" та "Зоря" зійшлися у центральному матчі 5 туру УПЛ. Матч завершився результативною нічиєю.

Динамо – Зоря 1:1

Голи: Вербич, 72 – Кочергін, 65

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На цьому тижні кияни оформили вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, а потім дізналися своїх майбутніх суперників в головному клубному євротурнірі. "Чорно-білі" в минулу п'ятницю також отримали опонентів по груповому раунду Ліги Європи.

У попередньому турі підопічні Мірчі Луческу впевнено розібралися з "Минаєм" (4:0), а "Зоря" розгромила ПФК "Львів" (5:0). У минулому чемпіонаті кияни двічі обіграли "Зорю", в той час як "чорно-білі" один раз здолали київський клуб. Ще в одному поєдинку була зафіксована нічия.

У першому таймі можна відзначити лише один небезпечний момент у "Динамо" – після обрізки Юрченко Де Пена зробив ривок до штрафного і завдав удару – Шевченко в падінні ногою відбив м'яч.

Після перерви луганчани відкрили рахунок у зустрічі – після передачі Кабаєва Кочергін прийняв м'яч перед штрафним і завдав сильного удару – Бущан зачепив м'яч, але не зумів відбити.

Відео голу Кочергіна

"Динамо" зрівняло рахунок на 75-й хвилині. Після передачі Де Пени Вербич фінтом Зідана обіграв Абу Ханну і вийшов один на один з Шевченком. З першої спроби словенець голкіпера не пробив, але потім відправив м'яч у ворота.

Відео голу Вербича

На 78-й хвилині "Зоря" могла вирвати перемогу у матчі. Після закидання в центр штрафного "Динамо" Перович, що залишився без опіки, не влучив у ворота.