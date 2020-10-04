Ковалівський "Колос" у неділю, 4 жовтня, зіграв проти "Маріуполя" матч УПЛ. Перемогу команда здобула, реалізувавши пенальті за порушення, якого не було у штрафному майданчику.

Колос – Маріуполь 1:0

Гол: Оріховський, 90+6 (пен)

Для "Маріуполя" це був 11-й день поза домівкою. Команда відправилася в турне Україною на матчі чемпіонату та Кубка. І в грі проти "Колоса" відчувалася певна виснаженість.

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Обидві команди загалом створили обмаль моментів у першому таймі. А стартові 25 хвилин матчу запам'яталися лише тим, що наставнику господарів Руслану Костишину довелося провести одразу три заміни через ушкодження гравців. Поле вимушено покинули Антюх, Смирний та Новак.

Щодо гольових моментів, то можна пригадати лише удар Стасюка, коли м'яч рикошетом від Топалова мало не влетів у кут воріт. Гострими ж випадами команди обмінялися мало не перед свистком на перерву – на удар Костишина гості відповіли ударом Сікана.

Другий тайм був значно багатшим на удари. На початку Лисенко після перехоплення в центрі поля дійшов до штрафного майданчика без опору зі сторони суперників та потужно пробив. Азовців врятувала перекладина. Згодом поперечка воріт допомогла їм, коли головою після подачі з кутового пробивав Петров.

Матч наближався до закінчення без забитих голів. Та все зіпсував арбітр Віктор Копієвський. Він грубо помилився вже у компенсований час. Сагуткін збив Ільїна, який вривався у штрафний майданчик. Фол був, але за межами штрафного майданчика. Але арбітр призначив пенальті. Саме його і реалізував Оріховський, який і приніс перемогу "Колосу".

Відео порушення та голу Оріховського з пенальті

Завдяки цій перемозі "Колос" піднявся на третє місце, потіснивши звідти "Шахтар" та "Десну". Ці команди перед цим зіграли внічию 2:2.