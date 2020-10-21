Непереможний український боксер Віктор Вихрист проведе четвертий бій на професійному ринзі. Український супертяж зустрінеться з поляком Камілом Соколовським.

Про те, що Віктор Вихрист битиметься з Камілом Соколовським повідомляє промоутерська компанія EC Boxpromotion.

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Бій Вихриста із Соколовським відбудеться у суботу, 31-го жовтня. Поєдинок пройде у Берліні (Німеччина).

Регламентом поєдинку передбачено шість раундів.

Як Вихрист виступає на профі-ринзі

Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі в лютому 2020 році. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова. Третій бій українця також завершився достроково.

20-го вересня Вихрист у Дніпрі нокаутував найкращого боксера Іспанії – Габріеля Енгуему. Бій завершився у третьому раунді.