Донецький "Шахтар" у матчі проти "Реалу" в Лізі чемпіонів у першому таймі забив три голи. Відзначилися Тете та Соломон, а також Варан. який забив у власні ворота

Відкрив рахунок у цьому матчі Тете. Хоча майже вся заслуга в цьому голі – на Корнієнку. Захисник обіграв одразу трьох суперників, в останній момент відкинув м'яч на партнера, і вже Тете пробив по воротах. М'яч пролетів між ніг Варану і залетів у кут воріт. Це сталося на 29-й хвилині.

До теми: Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео голу Тете

На 33-й хвилині рахунок на табло вже був 0:2. Чергова атака "Шахтаря", удар Тете з кута штрафного майданчика. Куртуа відбив цей м'яч. Але Варан в боротьбі з Дентіньо проштовхнув м'яч у власні ворота.

Відео автоголу Варана

А на 42-й хвилині "Шахтар" вже громив суперника. І знову Тете отримав м'яч. Правда цього разу по центру. Але проти нього був Марсело. Тому бразилець скинув п'ятою під удар партнеру. Ним виявився Соломон, який відправив м'яч у кут воріт.