Менеджер Егіс Клімас, який є менеджером українського боксера Василя Ломаченка, знову бідкається на суддю у поєдинку Ломаченко – Лопес. Він запевнив, що вона більше не буде судити бої його клієнтів.

Менеджер заявив на всі 100%, що Джулі Ледерман не буде судити у поєдинках за участь його боксерів, поки він буде працювати у боксі. Про це повідомляє ESPN.

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Різка заява менеджера

Егіс Клімас поставив собі запитання, можливо, Ледерман взагалі потрібно відсторонити від суддівства після того, які вона записки показала після бою Ломаченко – Лопес. Наголосимо, вона стала єдиною суддею, яка віддала Ломаченку лише один раунд.

Ще до поєдинку Клімас був проти призначення Ледерман однією з суддів бою проти американця. Команда Ломаченка просила, щоб у бою з Лопесом не працювали судді із Каліфорнії, де тренувався українець та з Нью-Йорка, де народився Лопес. Але ніхто не дослухався до прохання української сторони та призначив Ледерман, яка представляє Нью-Йорк.

Невдоволення української сторони

Не лише Клімас незадоволений рішенням Ледерман. Раніше промоутер українця Боб Арум теж висловився щодо неправильного рішення Джулії.

Всі троє суддів вирішили, що переміг Лопес, проте їхні оцінки істотно відрізнялися. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.

Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.

Наголосимо, що бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.