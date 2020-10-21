Американська сторона Теофімо Лопеса оперативно відреагувала на травму правого плеча та операцію Василя Ломаченка. Команда американця заявила, що Теофімо вийшов на ринг проти українця з трьома пошкодженнями.

Українець Василь Ломаченко був вимушений вийти на ринг проти Теофімо Лопеса з серйозно травмою правого плеча. А от після бою український боксер був прооперований. Команда американця швидко зреагувала на таку інформацію та заявила, що Лопес й взагалі вийшов на поєдинок із трьома травмами. Про це у коментарі The Ring розповів менеджер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса Девід Макуотер.

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Реакція команди Лопеса

Американська сторона у відповідь заявила, що Лопес вийшов на бій ще більш травмованим, ніж його суперник Ломаченко. У Теофімо було одразу три травми, які він заробив при підготовці до поєдинку проти українця у тренувальному таборі.

"Можна сказати лише одне, якщо Ломаченко травмував плече, то це сталось не через його викинуті удари. До речі, Теофімо вийшов на ринг проти українця, але не був на всі 100% здоровим", – сказав менеджер Лопеса.

У тренувальному процесі американець пошкодив плече та гомілкостоп. Складно при інтенсивній підготовці завершити тренування абсолютно без жодних травм. Також у день бою Лопесу провели фізіотерапію на травмованому зап'ясті.

Додамо, що у Ломаченка вже були проблеми з правим плечем у травні року у поєдинку проти Хорхе Лінареса. Тоді українець теж ліг на операційний стіл. Цього разу Ломаченку доведеться пропустити три місяці тренувань.