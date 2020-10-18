Ломаченко виграв лише три раунди у Лопеса з 12: опубліковано записки суддів
Василь Ломаченко поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопесу. Американець переміг одноголосним рішенням суддів.
Бій тривав усі 12 раундів. І до закінчення поєдинку не було відомо, кому віддадуть перевагу судді.
Нагадаємо: Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу
Усі три арбітри віддали перевагу Лопесу. Їх оцінки – 117:111, 119:109 та 116:112.
Ломаченко на записках арбітрів переміг в одному раунді – одинадцятому. У цьому раунді всі троє арбітрів віддали перемогу українцеві. У ще двох раундах – восьмому та десятому, Ломаченко переміг на думку двох арбітрів. Вони теж пішли в актив українцю.
Натомість з першого по сьомий раунд на записках суддів перемагав саме Лопес за рішенням трьох суддів. У ще двох раундах він переміг роздільним рішенням.
До теми: Не виправдав очікування: підсумки поєдинку Ломаченко – Лопес
Варто додати, що Джулі Ледерман віддала Лопесу 11 з 12 раундів. І в неї вийшло 119:109. Таке рішення обурило відомого журналіста Майка Коппінджера. Він засумнівався у тому, що вона і надалі судитиме чемпіонські бої. За його словами, Ломаченко виграв чотири раунди з восьмого по одинадцятий.
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