Василь Ломаченко поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопесу. Американець переміг одноголосним рішенням суддів.

Бій тривав усі 12 раундів. І до закінчення поєдинку не було відомо, кому віддадуть перевагу судді.

Нагадаємо: Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Усі три арбітри віддали перевагу Лопесу. Їх оцінки – 117:111, 119:109 та 116:112.

Ломаченко на записках арбітрів переміг в одному раунді – одинадцятому. У цьому раунді всі троє арбітрів віддали перемогу українцеві. У ще двох раундах – восьмому та десятому, Ломаченко переміг на думку двох арбітрів. Вони теж пішли в актив українцю.

Натомість з першого по сьомий раунд на записках суддів перемагав саме Лопес за рішенням трьох суддів. У ще двох раундах він переміг роздільним рішенням.

До теми: Не виправдав очікування: підсумки поєдинку Ломаченко – Лопес

Варто додати, що Джулі Ледерман віддала Лопесу 11 з 12 раундів. І в неї вийшло 119:109. Таке рішення обурило відомого журналіста Майка Коппінджера. Він засумнівався у тому, що вона і надалі судитиме чемпіонські бої. За його словами, Ломаченко виграв чотири раунди з восьмого по одинадцятий.