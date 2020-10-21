Збірна України з хокею залишилася без головного тренера. Наставник команди Сергій Вітер подав заявку про відставку.

Сергій Вітер роботу в збірній України поєднував з роботою у хокейному клубі "Донбас". Однак після того, як команда не змогла завоювати золоті медалі УХЛ, він позбувся і цієї посади.

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Як йдеться на офіційному сайті "Донбасу", Сергій Вітер переведений на посаду спортивного директора клубу. Там він займатиметься селекційною роботою.

Хто очолить збірну України замість Сергія Вітера – поки невідомо. Як і те, хто буде головним наставником "Донбасу".

Сергій Вітер очолив збірну України в червні 2019 року. На цій посаді 45-річний фахівець замінив Андрія Срюбко.