Український боксер Василь Ломаченко був прооперований після програного бою проти Теофімо Лопеса. Українець з травмою плеча вийшов на ринг проти американця.

19 жовтня Ломаченко переніс операцію на правому плечі у Лас-Вегасі. На відновлення українця піде понад два місяці. Про це повідомляє Yahoo Sport.

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Операція Ломаченка

За 6 тижнів до поєдинку проти Лопеса у США Ломаченко звертався до лікаря Ніла Ельаттрахе з проблемою плеча.

За словами лікаря, коли Ломаченко прилетів з України на останній етап підготовки до бою, то у нього загострились проблеми з плечем. Василь сильно пошкодив ротаторну манжету і відколов частину хряща. Про таку травму лікарі навіть не могли подумати.

Що таке ротаторна манжета? Утворена сухожиллями чотирьох м'язів: надвісного, підвісного, підлопаткового та малого круглого. Ротаторна манжета з'єднує плечову кістку з лопаткою, допомагаючи підіймати та обертати руку.

Лікар Ніла додав, що така травма давала Ломаченко нормально продовжувати підготовку до бою, але травма нагадала про себе вже безпосередньо під час самого поєдинку проти Лопеса.

Ніл заспокоїв усіх вболівальників щодо прогнозів відновлення українського боксера. Приблизно до кінця січня нового року Василь буде змушений дотримуватись рекомендацій лікаря та не розпочинати тренування. Проблем з поверненням на ринг Ломаченка не повинно виникнути.

Додамо, що у Ломаченка вже були проблеми з правим плечем у травні року у поєдинку проти Хорхе Лінареса. Тоді українець теж ліг на операційний стіл.

Наголосимо, що бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.