Любителі боксу могли більше не побачити поєдинки за участю українського боксера Василя Ломаченка. Українець був серйозно налаштований, щоб завершити кар'єру, якщо бій проти Теофімо Лопеса б не відбувся вчасно.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував травму Ломаченка перед поєдинком проти американця Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Про це повідомляє ESPN.

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Про травму Ломаченка

Ще перебуваючи в Україні Ломаченко відчув різку біль у області правого плеча. Команда українця швидко зреагувала та відправила Василя на обстеження до лікаря Ніла Ельаттрахе.

Після повного обстеження лікар призначив Ломаченку ліки. Через лікування з підготовки Василя вилетів цілий тиждень тренувального процесу.

Перед лікуванням правого плеча команда українця попередила Добровільну антидопінгову асоціацію і Атлетичну комісію штату Невада про ліки, які буде приймати Ломаченко.

Категорична позиція українця

Після лікування біль дозволила Ломаченку відновити підготовку до бою проти Лопеса, але на одного зі спарингів травма знову нагадала про себе. Батько та коуч Анатолій Ломаченко запропонував команді перенести бій, щоб Василь міг повноцінно відновитись від ушкодження.

Василь сказав, що не відмовиться від бою та дав зрозуміти команді, якщо він не вийде на ринг, то завершить кар'єру,

– заявив менеджер українця.

Менеджер підкреслив, що травма не є виправданням у поразці Ломаченка у бою проти Лопеса. Українська сторона хотіла б провести бій-реванш проти американця, але не знають, чи на таку пропозицію погодиться Теофімо.

Про реванш

Раніше повідомлялось, що Лопес не надто зацікавлений у реванші. За словами американця, він не розуміє навіщо організовувати бій-реванш, якщо він вже у першому поєдинку завдав поразки Ломаченку. На його думку, другий бій завершиться з аналогічним результатом, як і перший поєдинок.

У контракті поєдинку опція про бій-реванш не була прописана. Промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, якщо бій-реванш буде організовано, то лише після закінчення пандемії коронавірусу. Коли люди пройдуть вакцинацію та можуть відвідати поєдинок.