Одіозний боксер Іван Редкач не пропускає повз жодної інформації, яка стосується його земляка Василя Ломаченка. Цього разу ван прокоментував травму Василя та назвав все вигадками та брехнею у чистому вигляді.

Іван Релкач виклав великий пост у своєму Instagram-акаунті, у якому жорстко розкритикував інформацію про травму Ломаченка. Він заявив, що команда Василя придумує виправдання, які пояснили б поразку Ломаченка у бою проти Лопеса.

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Жорстка критика від Редкача

"Схоже більше на чисту брехню, чим на вагомі доводи щодо програшу. Очевидно, що замість того, щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь і його команда придумують причини і виправдання поразки. Ми всі прекрасно бачили, як Василь віджимався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і як тільки можна під час свого підготовчого табору", – написав боксер.

Редкач пригадав і слова Василя перед боєм. Який говорив, що відмінно себе почуває, немає жодних травм та готовий до поєдинку так, як ніколи ще не був. Тому інформацію про те, що Ломаченко бився з американцем із серйозною травмою плеча назвав повною брехнею.

Він зазначив, якщо це була правда про пошкодження боксера, то куди дивилась команда Ломаченка. Вона випустила на ринг проти серйозного суперника травмовано боксера, такий крок зі сторони команди є просто безглуздим.

Що це... клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і посмішка над фанатами? Або амбіції великого хлопчика, який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно, а низько,

– заявив Редкач.

Редкач пригадав ситуацію з Менні Пакьяо, який міг сісти в тюрму або великий штраф за те, що приховав інформацію про травму плеча перед боєм з Флойдом Мейвезером.

Неприязність Редкача