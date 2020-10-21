Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 21 жовтня
У середу, 21-го жовтня, відбулися чергові матчі 1-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Результати та відео поєдинків – у матеріалі Спорт 24.
Зальцбург – Локомотив 2:2
Голи: Собослай, 45, Юнузович, 50 – Едер, 19, Лисакович, 75
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Зальцбург – Локомотив відеоогляд
Реал – Шахтар 2:3
Голи: Модріч, 54, Вінісіус, 59 – Тете, 29, Варан, 33 (авт), Соломон, 42
Реал – Шахтар відеоогляд
Аякс – Ліверпуль (матч розпочався о 22:00)
Баварія – Атлетіко (матч розпочався о 22:00)
Інтеря – Боруссія М (матч розпочався о 22:00)
Манчестер Сіті – Порту (матч розпочався о 22:00)
Мідтьюлланн – Аталанта (матч розпочався о 22:00)
Олімпіакос – Марсел (матч розпочався о 22:00)