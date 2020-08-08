8-го серпня жива легенда світового тенісу Роджер Федерер святкує день народження. Володарю 20 титулів Великого шолому виповнилося 39 років.

Швейцарець є найуспішнішим тенісистом на корті та за його межами, пише 24 канал. Він не тільки рекордсмен за кількістю титулів, але й найбагатший спортсмен світу у 2020 році.

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Основні рекорди Федерера

За кар'єру тенісиста, яку Роджер розпочав наприкінці 90-х, він встиг виграти 103 титули. У його активі 20 трофеїв на найпрестижніших турнірах серії Великого Шолому. Жоден чоловік досі не здобував більше трофеїв на цьому рівні.

Федерер також рекордсмен за кількістю проведених тижнів у статусі першої ракетки світу – 310.

Роджер безперервно входив у топ-10 світового рейтингу в одиночному розряді з жовтня 2002 року до листопада 2016 року

16 липня 2017 року став першим в історії тенісу 8-кратним чемпіоном Вімблдону. 18 червня 2018 року став найстаршим лідером рейтингу ATP в історії (36 років 10 місяців і 10 днів).

Федерер переможець Кубка Девіса та Олімпійський чемпіон у складі збірної Швейцарії.

Також швейцарцю належить унікальне досягнення – він ніколи не знімався з поєдинку, граючи навіть попри травму. Наразі Роджер 4-у у світовому рейтингу ATP.

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Сімейне життя

Федерер одружений на колишній тенісистці Мирославі Вавринець. Вони почали зустрічатися у 2000 році, коли обидва виступали на Олімпіаді в Сіднеї.

23 липня 2009 у них народилися дві дочки, яких назвали Майла Роуз і Шарлін Ріва. 6 травня 2014 року Мирослава народила Роджеру ще одних близнюків – хлопчиків Лео та Ленні