Українська тенісистка Леся Цуренко (№139 WTA) успішно провела свій перший поєдинок після рестарту сезону. Вона святкувала успіх у першому матчі кваліфікації турніру в Празі проти французької тенісистки Доден (№116 WTA).

Леся Цуренко перемогла Осеан Доден, яка на турнірі у Палермо поступилась іншій українці Даяні Ястремській. Цуренко знадобилось два сети для перемоги, повідомляє 24 канал.

До теми: Ястремська програла італійці у драматичному матчі за вихід в 1/2 фіналу турніру в Палермо: відео

Осеан Доден – Леся Цуренко 0:2 (3:6, 2:6)

У Чехії стартував турнір Prague Open, де у кваліфікації беруть участь дві українки – Цуренко та Костюк.

Українка виконала 6 бреків, а на своїй подачі програла лише 2 гейми.

Завдяки перемозі Цуренко вийшла у наступне коло змагань, де на неї чекатиме матч проти чешки Барбари Паліцової.

Марта Костюк свій матч проведе сьогодні, 8 серпня, проти німкені Анни-Лени Фрідзам.