8 серпня "Барселона" приймала "Наполі" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці без зайвих зусиль розібрались з італійським суперником.

Барселона – Наполі 3:1

Голи: Лангле, 10, Мессі, 23, Суарес, 45+1 (п) – Інсіньє, 45-5 (п)

До теми: Барселона – Наполі: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Не забиваєш ти – забивають тобі"

Значно активніше та гостріше матч розпочали гості, пише 24 канал.

Вже через 2 хвилини після стартового свистка "Наполі" влучило у стійку. Мертенс пробивав із близької відстані, але якимось дивом не відкрив рахунок.

Знову небезпека біля воріт "Барселони". Руй пробив приблизно з 45 метрів, але м'яч пролетів поруч із стійкою.

"Не забиваєш ти – забивають тобі". На 10-й хвилині зустрічі після подачі з кутового Лангле опинився у потрібному місці в потрібний час та головою ідеально пробивши в лівий кут воріт – 1:0.

Господарі не надто святкували гол, коли побачили, що у рефері виникли сумніви щодо "чистоти" голу. Переглянувши повтор Шакір зарахував гол, вказавши на центр поля.

Через 13 хвилин "Барселоні" вдалось збільшити рахунок. Мессі завершив атаку вдалими індивідуальними діями, бездоганно пробивши з меж штрафного майданчика. Девід Оспіна лише спостерігав за тим як м'яч летить у лівий кут воріт – 2:0.

Майже одразу Луїс Суарес змарнував 100-відсоткову нагоду, пробивши повз ворота з воротарського майданчика – м'яч розминувся зі стійкою.

Хорват Ракитич виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Ліонель Мессі, пробивши в праву дев'ятку – 3:0. Гравці господарів знову припинили святкування – Шакір вирішив переглянути повтор. Арбітр зафіксував гру рукою, Мессі не записав на свій рахунок дубль.

Мессі впав у штрафному майданчику у боротьбі із суперником. Арбірт знову звернувся до ВАР. Переглянувши повтор Шакір поставив пенальті. До позначки підійшов Суарес та розвів голкіпера і м'яч у різні кути воріт – 3:0.

Цей гол став четвертим у єврокубках для уругвайця цього сезону.

Протягом п'яти доданих хвилин команди двічі пробивали пенальті. Цього разу 11-метровий удар Шакір призначив у ворота господарів. Іван Ракитич намагався дістати м'яч, але вдарив по ногах суперника.

До м'яча підійшов Інсіньє та впевнено пробив у центр воріт – 3:1.

Під контролем каталонців

Кулібалі замкнув подачу зі штрафного та пробив по воротах головою, але удар заблоковано.

Автор єдиного голу "Наполі" у першому таймі Інсіньє зумів прорватись до м'яча та пробити головою з близької відстані. Навіть попри те, що удар було спрямовано точно у центр воріт, Марк-Андре тер Штеген не мав із ним особливих клопотів.

Марк-Андре тер Штеген продемонстрував вміння читати гру і відвів загрозу у той момент, коли Мертенс вже був готовий замкнути прострільну передачу.

Лоренцо Інсіньє віддав сильну прострільну передачу і Лосано практично не мав шансів пробити головою прицільно та зблизька відправив м'яч значно вище воріт.

На 79-й хвилині Манолас впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхилив всі спроби футболістів апелювати до нього.

За 9 хвилин до кінця основного часу Аркадіуш Мілік відзначився у воротах господарів, але гол був скасований через офсайд.

Лосано відгукнувся на чудовий простріл у штрафний майданчик, але м'яч після його удару головою пролетів далеко від стійки.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:1. В 1/4 фіналу виходить "Барселона".

Барселона – Наполі: найкращі моменти 1 тайму