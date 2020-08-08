Мюнхенська "Баварія" вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. На своєму шляху німці здолали за сумою двох матчів лондонський "Челсі". "Баварія" здобула перемоги в обидвох поєдинках.

Баварія – Челсі 4:1

Голи: Левандовський, 10 (п), 83, Перішич, 24, Толіссо, 76 – Абрахам, 44

До теми: Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Доля путівки до чвертьфіналу у парі "Баварія" – "Челсі" була практично вирішена ще в лютому, пише 24 канал. Тоді "Баварія" розгромила "Челсі" в Лондоні з рахунком 3:0

Перед повторною грою перед "аристократами" була складна місія: як мінімум забити тричі та не пропустити. Втім, для реалізації плану в наставника "Челсі" Френка Лемпарда були обмежені ресурси.

Поєдинок пропускали аж шість провідних футболістів. Натомість у "Баварії" не змогли зіграти тільки Павар і Коман.

Потужний початок

Уже на 7-й хвилині "Баварія" отримала шанс вийти вперед: після пасу Гнабрі Левандовський уникнув офсайду та вийшов віч-на-віч з Кабальєро. Поляк переграв голкіпера, однак той збив його – пенальті.

Удар з позначки впевнено реалізував Левандовський та забив свій 12-й гол у цьому розіграші Ліги чемпіонів.

Хорошу нагоду на 14 хвилині мав Мюллер. Томас отримав передачу перед штрафним від Девіса, який розірвав лівий фланг "Челсі". Удар Мюллер пролетів над поперечиною.

На 24 хвилині м'яч у воротах "Челсі" побував удруге. Джеймс вкинув на Ковачича і той під пресингом Мюллера невдало віддав на голкіпера. Левандовський легко перехопив м'яч, витримав паузу і віддав на вільного Перішича. Хорват спокійно розстріляв Кабальєро з близької відстані – 2:0.

Перший момент у гостей мав Емерсон. Оборонці "Баварії" "пласувалися" перед гравцем "Челсі" і той завдав дальнього удару, але Ноєр парирував постріл.

На 28 хвилині "Челсі" таки відзначився голом. Хадсон-Одоі не зустрів опору від Тьяго та завдав красивого дальнього удару. Ноєр відбити м'яч не зміг, але арбітр скасував гол через офсайд.

До завершення тайму м'яч таки побував у воротах "Баварії". Ноєр невдало перервав простріл Емерсона прямо на Абрахама. Той з близької відстані покотив у порожні ворота – 2:1.

Perišić doubles Bayern's advantage before Abraham nets for Chelsea ️#UCL pic.twitter.com/AGXxfWUABF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Розгромна перемога

Після перерви зрівняти рахунок міг Маунт. Мейсон втік віч-на-віч з Ноєром, але не переграв голкіпера "Баварії" з гострого кута.

Свій момент мала і "Баварія". На 61 хвилині Девіс класно прострілив у штрафний на Мюллера. Томас завдав удару від газону, але м'яч пролетів над поперечиною.

"Баварія" контролювала хід гри, адже по футболістах "Челсі" було помітно, що вони змирилися з поразкою. Втім, це не завадило гостям створювати гострі нагоди. На 68 хвилині Тьяго перед штрафним порушив правила – гострий стандарт. Та Барлкі влучив у стінку.

Господарі поля відповіли дальнім пострілом Коутінью, але м'яч приземлився на ворота.

На 76 хвилині Левандовський асистував вдруге поспіль. Коутінью знайшов поляка на правому фланзі. Той навісив у штрафний на Толіссо, який легко переграв Кабальєро.

Спробував прошити Кабальєро і центрбек Зюле. Голкіпер "Челсі" з великими труднощами відбив соковитий удар німця.

"Баварія" не була б "Баварією", якби не довела гру до розгрому. На 83 хвилині MVP матчу Левандовський оформив дубль. Поляк ударом головою замкнув навіс Одріосоли.

У підсумку "Баварія" здобула перемогу за сумою двох матчів з рахунком 7:1. У чвертьфіналі "Баварія" зіграє з каталонською "Барселоною" 14-го серпня.

Баварія – Челсі відеоогляд матчу