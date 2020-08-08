У Британії на автодромі "Сільверстоун" відбулося гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу у кваліфікації здобув пілот Mercedec Валттері Боттас.

Боттас випередив свого партнера по команді Льюїса Хемілтона, який стартуватиме другим. Про це повідомляє 24 канал. Третє місце у кваліфікації посів пілот Racing Point Ніко Хюлькенберг.

Варте уваги: Команду Формули-1 Racing Point оштрафували на 15 очок та 400 тисяч євро

Хід кваліфікації

У першій сесії обійшлося без сенсацій, адже всі лідери пройшли до наступного сегмента. До топ-15 кваліфікувався пілот Williams Джордж Рассел.

За межами другої сесії опинилися Квят, Магнуссен, Латіфі, Джовінацці та Ряйкконен.



Результати першої сесії / Фото twitter.com/f1

Друга сесія увінчалася провалом у Ferrari. Себастьян Феттель не зумів кваліфікуватися в останній сегмент і стартуватиме у неділю 12-м.

Також у топ-10 не потрапили Окон, Сайнс, Грожан та Рассел. Натомість продовжив боротьбу за поул Ніко Хюлькенберг, який повернувся у Формулу-1, щоб замінити Серіхо Переса.

В третій сесії під час останньої спроби Боттас та Хемілтон виїхали на "мідіумі". Боттасу вдруге у сезоні випередив Хемілтона. На третє місце несподівано заїхав Хюлькенберг.

Натомість тільки четвертим стартуватиме гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Результати третьої сесії

Валттері Боттас Льюїс Хемілтон Ніко Хюлькенберг Макс Ферстаппен Даніель Ріккардо Ленс Стролл П'єр Гаслі Шарль Леклер Алекс Албон Ландо Норріс