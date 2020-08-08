Формула-1: Боттас сенсаційно виграв кваліфікацію гран-прі 70-річчя, Хюлькенберг – 3-й
У Британії на автодромі "Сільверстоун" відбулося гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу у кваліфікації здобув пілот Mercedec Валттері Боттас.
Боттас випередив свого партнера по команді Льюїса Хемілтона, який стартуватиме другим. Про це повідомляє 24 канал. Третє місце у кваліфікації посів пілот Racing Point Ніко Хюлькенберг.
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Хід кваліфікації
У першій сесії обійшлося без сенсацій, адже всі лідери пройшли до наступного сегмента. До топ-15 кваліфікувався пілот Williams Джордж Рассел.
За межами другої сесії опинилися Квят, Магнуссен, Латіфі, Джовінацці та Ряйкконен.
Результати першої сесії / Фото twitter.com/f1
Друга сесія увінчалася провалом у Ferrari. Себастьян Феттель не зумів кваліфікуватися в останній сегмент і стартуватиме у неділю 12-м.
Також у топ-10 не потрапили Окон, Сайнс, Грожан та Рассел. Натомість продовжив боротьбу за поул Ніко Хюлькенберг, який повернувся у Формулу-1, щоб замінити Серіхо Переса.
В третій сесії під час останньої спроби Боттас та Хемілтон виїхали на "мідіумі". Боттасу вдруге у сезоні випередив Хемілтона. На третє місце несподівано заїхав Хюлькенберг.
Натомість тільки четвертим стартуватиме гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Результати третьої сесії
- Валттері Боттас
- Льюїс Хемілтон
- Ніко Хюлькенберг
- Макс Ферстаппен
- Даніель Ріккардо
- Ленс Стролл
- П'єр Гаслі
- Шарль Леклер
- Алекс Албон
- Ландо Норріс