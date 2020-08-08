Туринський "Ювентус" офіційно залишився без головного тренера. Команду покинув італійський наставник Мауріціо Саррі.

Головний тренер "Ювентуса" Мауріціо Саррі покинув свій пост 8-го серпня. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Клуб хотів би подякувати тренеру за те, що він написав нову сторінку в історії "Ювентуса", вигравши 9-й титул. Це стало вершиною його особистої подорожі, яка дозволила йому підкорити всі вершини італійського футболу", – мовиться у заяві клубу.

Хто очолить "Ювентус" – не повідомляється. ЗМІ повідомляли, що головними претендентами на тренерське крісло туринців є Антоніо Конте і Маурісіо Почеттіно.

Результати Саррі

61-річний Саррі очолив "Ювентус" влітку 2019 року, змінивши Массіміліано Аллегрі. До цього Саррі очолював "Челсі" та "Наполі".

На чолі "Ювентуса" Саррі зумів здобути тільки один трофей у сезоні 2019/2020. Він виграв чемпіонат Італії.

7-го серпня "Ювентус" сенсаційно вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Італійці поступились французькому "Ліону" за сумою двох матчів.

Після рестарту сезону "Ювентус" провів 15 матчів. Туринці здобули всього 6 перемог, зазнали 5 поразок і чотири матчі звели до нічиєї.