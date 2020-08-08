Туринський "Ювентус" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Команду очолив легендарний футболіст збірної Італії Андреа Пірло.

Про те, що Пірло став головним тренером "Ювентуса", ввечері 8-го серпня офіційно повідомив сайт клубу.

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Деталі призначення

41-річний фахівець підписав з туринським клубом контракт до 2022 року. Пірло на тренерському містку туринців замінив Маурісіо Саррі.

Останній був звільнений 8-го серпня після вильоту з Ліги чемпіонів.

Дебют Пірло

Для Пірло це буде перший досвід у тренерській кар'єрі. У кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди "Ювентуса".