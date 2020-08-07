Ліга чемпіонів: календар матчів плей-офф раунду
18 лютого стартував плей-офф раунд Ліги чемпіонів сезону 2019/20, на якому виступлять 16 команд. Розклад матчів 1/8 фіналу – у матеріалі Спорт24.
Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20
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10 березня
22:00. "Валенсія" – "Аталанта"
22:00. РБ "Лейпциг" – "Тоттенхем"
11 березня
22:00. "Ліверпуль" – "Атлетіко"
22:00. ПСЖ – "Боруссія" Д
17 березня
22:00. "Манчестер Сіті" – "Реал"
22:00. "Ювентус" – "Ліон"
18 березня
22:00. "Баварія" – "Челсі"
22:00. "Барселона" – "Наполі"