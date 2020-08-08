Ексглава антидопінгової лабораторії у Москві Григорій Родченков заявив, що заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорний вимагав, щоб той зіпсувати допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко під час Олімпіади 2014 в Сочі.

Його слова цитує видання "Медуза". Олімпіада у Сочі стала найкращою у кар'єрі українки.

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"Брудна" гра Росії

На Олімпіаді 2014 року, яка відбувалась у Сочі, українська біатлоністка Віта Семеренко стала срібною призеркою спринтерської гонки.

Згодом вона додала ще у свою скарбничку з нагородами й олімпійське золото. Вона разом із дівчатами показала чудовий результат у жіночій естафеті, завоювавши перше місце.

Спортсменка присвятила свої перемоги всім мирним протестувальникам на Майдані в Києві, які саме у цей час були під обстрілом.

За словами Родченкова, рано чи пізно він хотів розповісти про такі наміри заступника міністра спорту Росії Юрія Нагорного. Він не сподівався, що чиновник скаже підмінити пробу українки та зробити її "брудною".

Досягнення Віти Семеренко: головне