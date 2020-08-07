Міжнародна автомобільна федерація оштрафувала команду Формули-1 Racing Point на 400 тисяч євро. А також позбавила їх 15 очок.

Причиною для штрафу та зняття балів став протест, який подала команда Renault, повідомляється на сайті FIA.

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Стюарди оштрафували Racing Point по 200 тисяч євро за кожен болід, який команда використала на гран-прі Штирії. А також зняла з команди по 7,5 очок за використання цих болідів на цьому етапі гран-прі (загалом 400 тисяч євро та 15 очок в кубку конструктора). За використання цих болідів на гран-прі Угорщини та Великобританії команда отримала лише попередження.

Очки знімуться лише з команди в кубку конструкторів. Пілоти команди збережуть набрані бали в особистому заліку.

За що оштрафували Racing Point

Протест проти Racing Point подали через використання повітрозабирачів гальмівних каналів. Вони виявилися такими ж, які використовував Mercedes у своєму чемпіонському боліді у 2019 році. Таким чином команда офіційно порушила спортивний регламент. З новим елементом команда почала показувати значно кращі результати, і фанати "Формули-1" навіть почали жартома їх називати "рожевий Mercedes".

Ні в рішенні FIA, ні на сайті Формули-1 немає пояснення, що тепер робити команді. Навряд чи Racing Point встигне внести зміни у болід до наступного гран-прі у Сільверстоуні, яке заплановане на 9 серпня.