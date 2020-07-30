Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич покидає азовський клуб. Бабич іде з "Маріуполя" після трьох років співпраці.

Заяву про відставку Бабич зробив після поразки від "Колоса" у фіналі плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи. Про це повідомляє Tribuna.com.

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У Бабича та його тренерського штабу закінчилися контракти. Вочевидь сторони вирішили не продовжувати контракти.

Історія нашого тренерського штабу з "Маріуполем" закінчується. У нас закінчуються контракти. Ми дякуємо і команді, і уболівальникам, і керівництву. Після цих трьох сезонів ми стали тільки сильніші,

– сказав Бабич.

За словами Бабича, "Маріуполь" не виконав завдання на сезон. Команда так і не пробилася у Лігу Європи.

Чи очолить Бабич "Зорю"?

За інформацією ЗМІ, Бабич очолить луганську "Зорю", якщо Віктор Скрипник перейде у "Дніпро-1".

Водночас Бабич спростовує цю інформацію.

Інформація, що я можу очолити "Зорю", якщо Скрипник перейде у "Дніпро-1" – це все чутки. Щоб щось коментувати, потрібно наявність офіційної інформації,

– заявив Бабич.

Бабич тренував "Маріуполь" з вересня 2017 року. У його штаб входили Юрій Беньо та Олександр Лавренцов. У сезоні 2019/2020 "Маріуполь" зіграв у кваліфікації Ліги Європи, але вилетів від "Бордо".