Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун висловила слова підтримки фанатам "Динамо" у протистоянні з власником клубу Ігорем Суркісом. А цю ситуацію прирівняла до ситуації в країні.

Своїми думками щодо цього Уляна Супрун поділила на власній сторінці в фейсбук. А в самому повідомленні використала тег "ДинамоБезСуркісів".

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Про вболівальників

Уляна Супрун відзначила що ніколи не була прихильницею футболу. Але стала фанаткою українських вболівальників і ультрасів після подій 2014 року.

Спочатку на Майдані, потім у ході війни з Росією. У дуже темні часи, коли здавалося б Україна падає у прірву, дуже добре стало видно світло цих людей. Загартованих у багаторічному опорі поліцейській державі, якою була Україна, і в яку її знову намагаються перетворити. Хоробрих достатньо, щоб без належного тренування та оснащення зупинити просування "рускава міра" весною та влітку 2014-го,

– написала Уляна Супрун.

Тепер же, за словами Супрун, вболівальники потребують підтримки українців.

"Сьогодні ці самі люди потребують нашої підтримки та солідарності. Цього разу може виглядати, що йдеться про спорт чи якісь клубні політики. Але насправді йдеться про досі існуючу постійну загрозу для України – олігархів та їхній контроль за різними сферами нашого життя", – переконана Супрун.

Як приклад вона наводить той факт, що фінансова сторона українського спорту перебуває в тіні, коли спортсмени офіційно отримують незначну суму, а решта йде через тіньові схеми.

"Держава ніколи по-серйозному навіть не підходила до того, щоб змінити цю ситуацію. Напевно, бо це занадто ризиковано. Страшно. Традиційно ніхто не хоче сваритись з олігархами. Тому вчергове єдиними, хто голосно намагається озвучити проблему, є представники фанатів футбольних клубів", – відзначила Уляна Супрун.

Про ситуацію з призначенням Луческу

Висловилася вона і щодо призначення Луческу головним тренером київського "Динамо". Однак вона звернула увагу не на футбольний аспект цього призначення (те, що Луческу свого часу очолював донецький "Шахтар"). А на ставлення румунського спеціаліста до України.

"Якщо тренером топклубу призначається особа, яка в минулому дозволяла собі висловлювання про те, що "Росія і Україна для мене — одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія…", то чому таких призначень не можна робити Зеленському чи Шмигалю? Якщо футболісти/боксери/плавці їздять на крутих автівках неспівмірних з їхнім рівнем офіційних доходів, то чому так само не можуть народні депутати, голови міських рад чи адміністрацій? Кожного разу, коли хтось озвучує проблеми у поглинутих тінню сферах українського життя, цих людей намагаються зробити ціллю суспільного осуду. Мовляв, "А що вони хочуть? Всі так роблять". І це майже завжди вдається", – відзначила Уляна Супрун.

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Тож вона закликала українців "публічно обирати сторону у кожному подібному протистоянні, яке стосується цінностей. І активно підтримувати тих, хто має сміливість протистояти силам темряви".

"Український фанатський рух має рідкісну і таку цінну спроможність вголос називати речі своїми іменами. Давайте не кидати їх сам на сам з олігархами та їхніми слугами, як вони свого часу не кинули нас сам на сам з режимом Януковича", – підсумувала Уляна Супрун.