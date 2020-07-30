Американський боксер Теофімо Лопес продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Василем Ломаченком. Цього разу непереможний Лопес розповів про справжнє місце перебування українця.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF стверджує, що Ломаченко пересиджує карантин у США, а не в Україні. Про це він розповів ютуб-каналу DAZN USA, інформує fightnews.info.

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Лопес вкотре заявив, що не може дочекатися поєдинку з Ломаченком. Причому Теофімо вкотре виклав порцію трештоку.

"Треба переконатися, що маленька примадонна не ховається у вітальні Егіса Клімаса (менеджер Ломаченка, – Спорт 24). Василь прямо зараз пересиджує карантин в його гостьовому будиночку", – сказав Лопес.

Ломаченко у США?

За його словами, Ломаченко перебуває у США.

Люди думають, що Лома перебуває в Україні, але це не так, він зараз в Лос-Анджелесі. Ломаченко повернувся у США,

– сказав Лопес.

Ломаченко повертався в Україну

Слід зазначити, що Ломаченко перебував у США, готуючись до поєдинку з Лопесом на 30 травня. Та бій перенесли через карантин і Ломаченко повернувся в Україну.

Про це свідчать фотографії, які Ломаченко публікував у соцмережах та заяви самого Лопеса.

За попередньою інформацією, бій Ломаченка – Лопес запланований на 3 жовтня у США. Поєдинок, ймовірно, пройде без глядачів.

На кону бою Ломаченко – Лопес стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.