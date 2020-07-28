Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу визначився з тренерським штабом у київському клубу. У штабі Луческу знайшлося місце українцям та іноземцям.

Наближений до "Динамо" головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у телеграмі назвав тренерський штаб Луческу в "Динамо".

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Хто увійшов у штаб Луческу

Огнєн Вукоєвич (ексгравець "Динамо")

Олег Гусєв (ексгравець "Динамо")

Михайло Михайлов (тренер воротарів "Динамо")

Еміл Карас (молдовський фахівець)

За інформацією Франкова, у штаб Луческу також має увійти італійський фахівець.

Як повідомляє Gianluca di Marzio, у штаб Луческу увійшов 44-річний італійський фахівець Дієго Лонго.

Лонго працював з сином Мірчі Разваном Луческу в ПАОКу, а зараз допомагає тому в "Аль-Хіляль".

Про те, що Вукоєвич, Гусєв і Михайлов працюватимуть у тренерському штабі Луческу, повідомляв журналіст Ігор Циганик. Інформацію про Михайлова озвучував і президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

Також Суркіс заявляв, що Луческу запросить у "Динамо" наукову групу.

Не потрапив до штабу Луческу молдовський фахівець Олександр Спиридон, з яким Мірча працював у "Шахтарі".

Повідомлялося, що його відмовив переходити у "Динамо" гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін. Останній спростовує інформацію.

Луческу хотів піти з "Динамо"

Мірча Луческу ледь не покинув "Динамо" на четвертий день після підписання контракту. Сторони уклали угоду на 2 роки.

27-го липня румунські ЗМІ повідомили, що Луческу подав у відставку через тиск вболівальників "Динамо".

Згодом Ігор Суркіс повідомив, що Луческу залишається у "Динамо". Столичний клуб опублікував листування Суркіса з Луческу, де той дійсно говорив про відставку.