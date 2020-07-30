Гравці київського "Динамо" провели перше тренування під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу. Тренування відбулося ввечері на навчально-тренувальній базі "Динамо" у Віті-Литовській.

Перед стартом заняття Мірча Луческу виступив з промовою. Її наводить офіційний сайт "Динамо".

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Я знаю, що в київському "Динамо" зібрані талановиті, молоді хлопці, які ще не розкрили до кінця свій потенціал. Не залишайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Час проходить дуже швидко. Починайте готуватися до великих баталій з нинішнього дня. Для мене найголовніше – це комунікація, діалог із кожним із вас. Дуже важливо, щоб ми знайшли спільну мову,

– заявив Мірча Луческу.

Мірча Луческу познайомився з гравцями "Динамо" / фото: ФК "Динамо"

Він також представив гравцям свій тренерський штаб, розповівши, хто за що відповідатиме.



Новий тренерський штаб "Динамо" / фото ФК "Динамо"

Олег Гусєв

"Олег Гусєв – це його бажання та бажання керівництва мати в штабі легендарного гравця клубу, який знає, як вигравати трофеї".

Огнен Вукоєвич

"Ще одна легенда "Динамо", футболіст, який робив усе для перемог і вміє їх досягати. Він тренер молодіжної команди Хорватії U23, але побажав приїхати в "Динамо" і допомогти нам у роботі. Огнен буде відлучатися на ігри збірної, але він частина нашого колективу".

Еміл Карас

"Еміл Карас відповідатиме за спілкування та комунікацію з вами".

Дієго Лонго

"Італієць Дієго Лонго багато років працював разом із моїм сином Резваном у ПАОКу, де вигравав чемпіонство, і "Аль-Хілялі", із яким перемагав в азійській Лізі чемпіонів. Це важлива фігура в нашому тренерському штабі, він стане моїм асистентом і буде займатися фізичною підготовкою".

"Усі ці люди прийшли допомогти вам стати кращими. Але від нас залежить тільки якийсь відсоток підготовки, основна частина залежить від вас – від вашої мотивації та старань", – заявив Луческу.