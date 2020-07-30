Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився на адресу ультрас київського клубу. Останні протестують проти рішення керівництва запросити головним тренером "Динамо" Мірчу Луческу.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс критично висловився на адресу ультрас під час пресконференції, яка була присвячена представленню Луческу.

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Суркіс розповів про розмову з ультрас

Після того, як 23-го липня було оголошено про підписання контракту з Луческу, ультрас "Динамо" прийшли до стадіону імені Лобановського, щоб поговорити із Суркісом.

Може, є проблеми якісь в клубі. Сказав ультрас, якщо у них є люди, які можуть поліпшити роботу – приходьте. А просто язиками базікати – я теж можу просто сісти біля телевізора і критикувати "Барселону", нічого не роблячи,

– сказав Суркіс.

Суркіс переконує, що вболівання має бути цивілізованим. Він дорікнув фанатам, що ті палять піротехніку на трибунах.

"Треба допомагати конкретними справами, кожен день. А так приходять на стадіон, ображають, палять, а потім вболівальники не можуть прийти на стадіон з дітьми, оскільки нам дають матчі без глядачів. Хто від цього страждає?", – зазначив президент "біло-синіх".

Суркіс додав, що футбол не має сенсу без уболівальників, однак висловлювання ультрас на адресу Луческу – не витримують критики.

Мене нехай ображають. Але людина виграла 32 трофеї, а його ображають, це цивілізовано? Ми хочемо в Європу, нам треба культурному спілкуванню вчитися. Я ж не сховався від ультрас. Нехай ще приходять – я ще вийду. Не виправдовуватися. Вони хочуть керувати "Динамо" – нехай, але спочатку хай гроші занесуть",

– резюмував Суркіс.

Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу

Вболівальники "Динамо" негативно сприйняли прихід на тренерський місток Луческу, адже той 12 років очолював "Шахтар".

WBC Ультрас Динамо обіцяли протести і запустили в соцмережах хештег #ДинамоБезСуркісів.

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Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському.

28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Фанатів підтримала колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.