Ломаченко відповів на звинувачення Лопеса та опублікував відео тренування з України
Український боксер Василь Ломаченко готується до бою проти Теофімо Лопеса. Поки боксери не визначили кращого на рингу, обом доводиться протистояти один одному в соцмережах, кидаючись різними звинуваченнями.
Цього разу першим виступив Теофімо Лопес. Він заявив, що Ломаченко переховується в США, готуючись до бою.
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Українському боксеру така заява не надто сподобалася. На його офіційній сторінці Василя Ломаченка в Instagram було опубліковано відео тренування. У цьому пості стоїть геотег Loma Sport Hotel. Це готель в селі Затока на Одещині, який відкрив Ломаченко. Там є і спортзал, і місце для тренування на узбережжі.
Ломаченко – Лопес: коротко про цей бій
- Бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопес попередньо був запланований на 30 травня. Однак його перенесли через пандемію коронавірусу.
- Нову дату бою ще не призначили, хоча у WBC підтвердили, що бій відбудеться. Обоє боксерів активно готуються до нього.
- Ймовірною датою бою називають 3 жовтня. Поєдинок може відбутися в США, але без глядачів.
- На кону бою Ломаченко – Лопес стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Титули WBC, WBA та WBO належать Василю Ломаченку, Лопес виставить на цей бій свій чемпіонський титул за версією IBF.