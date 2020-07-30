Український боксер Василь Ломаченко готується до бою проти Теофімо Лопеса. Поки боксери не визначили кращого на рингу, обом доводиться протистояти один одному в соцмережах, кидаючись різними звинуваченнями.

Цього разу першим виступив Теофімо Лопес. Він заявив, що Ломаченко переховується в США, готуючись до бою.

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Українському боксеру така заява не надто сподобалася. На його офіційній сторінці Василя Ломаченка в Instagram було опубліковано відео тренування. У цьому пості стоїть геотег Loma Sport Hotel. Це готель в селі Затока на Одещині, який відкрив Ломаченко. Там є і спортзал, і місце для тренування на узбережжі.

Ломаченко – Лопес: коротко про цей бій