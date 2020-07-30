У пілота команди Racing Point Серхіо Переса, ймовірно, коронавірус. Гонщика відправили на самоізоляцію, і він пропустить гран-прі Великої Британії, яке заплановане на 31 липня - 2 серпня.

Про ймовірну інфекцію в Серхіо Переса повідомляє офіційний сайт Формули-1. Пілот пропустив обов'язкову пресконференцію напередодні гран-прі.

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При цьому саме команда результати тесту Переса називає "невизначеним". Але гонщика відправили на самоізоляцію до наступних результатів тесту на коронавірус.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.



He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020

Замінити Серхіо Переса на гран-прі Великої Британії може один з резервних пілотів – Стоффель Вандорн або Естебан Гутьєррес. У п'ятницю, 31 липня, запланована практика. У суботу, 1 серпня, кваліфікація. Гонка відбудеться у неділю, 2 серпня. Початок о 16:05 за київським часом.

Варто відзначити, що це перший випадок зараження коронавірусом пілотів команд Формули-1. До цього інфекцію фіксували лише у працівників команд.