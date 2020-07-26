Український футболіст Артем Мілевський, який виступає за білоруське "Динамо", розніс слова голкіпера "Динамо" Дениса Бойка, який підтримав Луческу. Він вважає, що таке призначення є хибним кроком зі сторони керівництва.

Профіль dynamo_kyiv_tribuna у Instagram виклав фото із заявою Бойка, що Луческу потрібно підтримати.

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Жорстка відповідь Мілевського

Екснападник киян Артем Мілевський довго не думаючи жорстко розкритикував думку голкіпера.

Іди, бл**ь, з ним в джокер зіграй, клоун. Таку х**ню нести, псина, аби не вигнали тебе. Бойко, залижи всім і залишся, чорт,

– образливо написав форвард.



Реакція форварда / Instagram

У соцмережах теж не надто активно підтримали таке рішення керівництва киян.

Прихід Луческу негативно зустріли вболівальники "Динамо" та легенди клубу. Причина в тому, що Луческу очолював принципового суперника – "Шахтар". Фанати "Динамо" вже запустили хештег #ДинамоБезСуркісів після призначення Луческу.

На посаді головного тренера "гірників" він неодноразово робив гострі заяви про "Динамо" та легенд клубу.

Додамо, що румунський фахівець міг опинитись у "Шахтарі" ще у 2018 році. Раніше тренер хотів повернутись у тренерське крісло "гірників", але керівництво донеччан відмовило Луческу.