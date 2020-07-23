Румунський тренер Мірча Луческу може стати наставником київського "Динамо". Румунські ЗМІ назвали помічника Луческу в "Динамо".

Як повідомляє Informatia Bucuresti, Олександр Спиридон стане його асистентом у "Динамо".

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Що відомо про Спиридона?

Він працював помічником Луческу у період тренерства у "Шахтарі" з 2004 до 2016 року.

Останнім його місцем роботи була збірна Молдови у 2018-2019 роках.

Кар'єру футболіста Спиридон провів у молдавських клубах. Виступав за київський ЦСКА.

Луческу вже в Києві

Ряд ЗМІ повідомляються, що Мірча Луческу очолить київське "Динамо".

Повідомляється, що румунський наставник вже в Києві та навіть відвідав базу киян у Конча-Заспі.