ЗМІ назвали помічника Луческу в "Динамо"
Румунський тренер Мірча Луческу може стати наставником київського "Динамо". Румунські ЗМІ назвали помічника Луческу в "Динамо".
Як повідомляє Informatia Bucuresti, Олександр Спиридон стане його асистентом у "Динамо".
До теми: Для підписання контракту з "Динамо"? Екстренер "Шахтаря" Луческу прилетів у Київ
Що відомо про Спиридона?
Він працював помічником Луческу у період тренерства у "Шахтарі" з 2004 до 2016 року.
Останнім його місцем роботи була збірна Молдови у 2018-2019 роках.
Кар'єру футболіста Спиридон провів у молдавських клубах. Виступав за київський ЦСКА.
Луческу вже в Києві
Ряд ЗМІ повідомляються, що Мірча Луческу очолить київське "Динамо".
Повідомляється, що румунський наставник вже в Києві та навіть відвідав базу киян у Конча-Заспі.