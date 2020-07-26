Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко забив у матчі 38-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" (1:1).

Вест Хем – Астон Вілла 1:1

Голи: Ярмоленко, 85 – Гріліш, 84

Ярмоленко вийшов на поле відразу після перерви за рахунку 0:0, замінивши 23-річного англійського півзахисника Джаррод Боуена, пише 24 канал.

Дивіться також: Тренер "Вест Хема" вимагає продати Ярмоленка: причина

"Астон Вілла" забила м'яч на 84-й хвилині. Але вже через мить Ярмоленко зрівняв рахунок після рикошету – 1:1.

Відео голу Ярмоленка

Ярмоленко на вихід?

"Вест Хем" хоче продати Феліпе Андерсона і форварда Альбіана Аджеті. The Guardian також повідомляв, що Ярмоленко та Андерсон у списку футболістів на продаж.

Повідомляється, що гроші від продажу футболістів "Вест Хем" планує направити на трансфер форварда "Брентфорда" Саїда Бенрахма.

Окрім цього, це дозволить знизити середній вік команди, до чого прагне Моєс.

Transfermarkt оцінює Ярмоленко у 9,5 мільйона євро, послуги Андерсона – 32 мільйони євро.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"