"Манчестер Юнайтед" відібрав у "Лестера" путівку в Лігу чемпіонів: відео
26 липня в АПЛ завершився останній 38-й тур чемпіонату Англії. У Лестері відбувся головний матч, де місцевий "Лестер" програв "Манчестер Юнайтед".
Лестер – Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Фернандеш, 71 (пен.), Лінгард, 90+8
Вилучення: Еванс, 90+4 (Лестер)
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У впертій боротьбі все вирішилося в останню чверть матчу. На 70-й хвилині колишній захисник "МЮ" Джонні Еванс збив Антоні Марсьяля в своїй штрафній, і португалець Бруну Фернандеш з пенальті приніс три очки гостям.
Відео голу Фернандеша
У кінцівці Еванс ще отримав і пряму червону картку, а Джессі Лінгард відправив м'яч у порожні ворота на восьмій компенсованій хвилині – 2:0. Так що обидві команди з Манчестера зіграють в Лізі чемпіонів, а "Лестер" – лише в Лізі Європи, залишившись на п'ятому місці.
Відео голу Лінгарда
- Таким чином, останні дві путівки в Лігу чемпіонів дісталися "Манчестер Юнайтед" (3 місце, 66 очок) і "Челсі" (4 місце, 66 очок). "Лестер" (5 місце, 62 очки) почне свою єврокубкову кампанію в наступному сезоні в груповому раунді Ліги Європи.