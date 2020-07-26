26 липня в АПЛ завершився останній 38-й тур чемпіонату Англії. У Лестері відбувся головний матч, де місцевий "Лестер" програв "Манчестер Юнайтед".

Лестер – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Фернандеш, 71 (пен.), Лінгард, 90+8

Вилучення: Еванс, 90+4 (Лестер)

Дивіться також: Гарматний гол Ярмоленка врятував "Вест Хем" від поразки в АПЛ: відео

У впертій боротьбі все вирішилося в останню чверть матчу. На 70-й хвилині колишній захисник "МЮ" Джонні Еванс збив Антоні Марсьяля в своїй штрафній, і португалець Бруну Фернандеш з пенальті приніс три очки гостям.

Відео голу Фернандеша

У кінцівці Еванс ще отримав і пряму червону картку, а Джессі Лінгард відправив м'яч у порожні ворота на восьмій компенсованій хвилині – 2:0. Так що обидві команди з Манчестера зіграють в Лізі чемпіонів, а "Лестер" – лише в Лізі Європи, залишившись на п'ятому місці.

Відео голу Лінгарда