Гусєв стане помічником Луческу в "Динамо"
Легендарний футболіст "Динамо" Олег Гусєв може увійти у тренерський штаб нового наставника київського клубу Мірчі Луческу.
Про те, що Олег Гусєв увійде у тренерський штаб 74-річного Мірчі Луческу, повідомляє Meta Ratings.
До речі: "Динамо" тільки виграє від цього: капітан Сидорчук прокоментував прихід Луческу
Повідомляється, що остаточний і затверджений склад своїх асистентів румунський фахівець оголосить 30 липня.
Саме тоді в Києві відбудеться перша пресконференції Луческу як головного тренера "Динамо".
Що відомо про Гусєва?Легенда "Динамо", в структурі якого перебуває з 2003 року. Наразі 37-річний Олег є асистентом головного тренера "Динамо" U-21. З "Динамо" Гусєв виграв всі трофеї на рівні України.
Що відомо про штаб Луческу в "Динамо"
- Відомо, що в штаб Луческу увійде тренер воротарів "Динамо" Михайло Михайлов. Він працював у команді і при Олексію Михайличенку.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що Луческу запросить свою наукову групу.
- Ймовірно, помічником Луческу може стати Олександр Спиридон. Він працював з Мірчою у "Шахтарі".
- На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Це лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.
- Колишній футболіст збірної України Євген Левченко припустив, що у штаб киян увійде колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.