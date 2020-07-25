Легендарний футболіст "Динамо" Олег Гусєв може увійти у тренерський штаб нового наставника київського клубу Мірчі Луческу.

Про те, що Олег Гусєв увійде у тренерський штаб 74-річного Мірчі Луческу, повідомляє Meta Ratings.

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Повідомляється, що остаточний і затверджений склад своїх асистентів румунський фахівець оголосить 30 липня.

Саме тоді в Києві відбудеться перша пресконференції Луческу як головного тренера "Динамо".

Що відомо про Гусєва? Легенда "Динамо", в структурі якого перебуває з 2003 року. Наразі 37-річний Олег є асистентом головного тренера "Динамо" U-21. З "Динамо" Гусєв виграв всі трофеї на рівні України.

Що відомо про штаб Луческу в "Динамо"