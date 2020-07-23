WBC ультрас "Динамо" відреагували на призначення екснаставника "Шахтаря" Мірчі Луческу головним тренером київського клубу. Ультрас виступили із заявою, в якій розкритикували запрошення Луческу.

"Динамо" офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди. Фанати у соціальних мережах опублікували звернення, в якому засудили дії керівництва клубу.

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Перш за все, ультрас "Динамо" назвали призначення Луческу – плювок в очі усім вболівальникам команди.

Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" – це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і Суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою,

– мовиться у заяві.

Ультрас закликали всіх працівників "Динамо" написати заяву на звільнення та анонсували протести.

"А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти – акції протесту не змусять себе довго чекати", – заявили фани.

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"Суркіси – від'ї****ся від Динамо!", – підсумували фанати.