Це плювок в очі вболівальникам: фани "Динамо" виступили проти Луческу і обіцяли акції протесту
WBC ультрас "Динамо" відреагували на призначення екснаставника "Шахтаря" Мірчі Луческу головним тренером київського клубу. Ультрас виступили із заявою, в якій розкритикували запрошення Луческу.
"Динамо" офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди. Фанати у соціальних мережах опублікували звернення, в якому засудили дії керівництва клубу.
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Перш за все, ультрас "Динамо" назвали призначення Луческу – плювок в очі усім вболівальникам команди.
Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" – це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і Суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою,
– мовиться у заяві.
Ультрас закликали всіх працівників "Динамо" написати заяву на звільнення та анонсували протести.
"А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти – акції протесту не змусять себе довго чекати", – заявили фани.
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"Суркіси – від'ї****ся від Динамо!", – підсумували фанати.
Що відомо про Луческу?74-річний румунський тренер підписав контракт з "Динамо" на 2 роки. Луческу є легендою принципового суперника "Динамо" – "Шахтаря". З "Шахтарем" Луческу у 2009 році виграв Кубок УЄФА, а на шляху до фіналу переміг "Динамо".
Луческу – восьмиразовий чемпіон України на чолі "гірників". Очолював "Інтер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зеніт" та збірну Туреччини.