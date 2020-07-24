#ДинамоБезСуркісів: ультрас запустили хештег після призначення Луческу
Призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" продовжує непокоїти серця прихильників київського клубу. WBC Ультрас Динамо продовжують протестувати проти рішення керівництва клубу.
На сторінці у соцмережі Facebook ультрас з'явилося фото з графіті "Суркіси – ганьба "Динамо". Про це інформує 24 канал.
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Фанати написали, що за призначенням Луческу стоять люди, які проплачують акції під будівлею Національного банку України (НБУ).
Ймовірно, йдеться про власників "Динамо" братів Ігоря та Григорія Суркіса. Сім'я Суркісів судиться проти "Приватбанку" та НБУ.
Що відомо про справу Суркісів?Справа пов'язана з націоналізацією "Приватбанку". Тоді братів визнали пов'язаними з "Приватбанком" і держава викупила акції братів за 1 гривню, причому розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень. Ці кошти вони хочуть повернути. У червні 2020 року Верховний суд ухвалив рішення на користь держави.
Вболівальники "Динамо" у соцмережах запустили хештег #ДинамоБезСуркісів.
Доброго ранку, біло-сині! Ні, це не сон – Луческу і досі головний тренер "Динамо". Так, його призначили люди, які організовують проплачені акції під НБУ і вже 6 років не можуть знайти генерального спонсора для клубу. #ДинамоБезСуркісів,
– мовиться у повідомленні.
Луческу в "Динамо": головне
- Колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу 23 липня офіційно став тренером київського "Динамо". Сторони уклали контракт на 2 роки з опцією продовження.
- ЗМІ повідомляються, що зарплата Луческу в "Динамо" складатиме 1,2 мільйона євро на рік. У контракті також передбачені бонуси.
- Помічником Луческу в "Динамо" може стати Олександр Спиридон. Тандем працював у "Шахтарі".
- Прихід Луческу негативно зустріли вболівальники "Динамо" та легенди клубу. Причина в тому, що Луческу очолював принципового суперника – "Шахтар".
- На посаді головного тренера "гірників" він неодноразово робив гострі заяви про "Динамо" та легенд клубу.
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