Новим асистентом Лусеку стане легендарний футболіст "Динамо" – ЗМІ
Ще один колишній гравець "Динамо" Огнєн Вукоєвіч може увійти до тренерського штабу Мірчі Луческу. Раніше повідомлялося, що Олег Гусєв також стане помічником Луческу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".
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"Ну раз таке викуплене весілля про улюбленого трибунами Олежика – додайте і динамо-балканське "хоробре ОГНЕННе серце". Хіба даремно вчора натякали про "молоду поросль?", – пише джерело.
Що відомо про Вукоєвіча?
36-річний хорватський ексфутболіст. Провів 7 років у київському "Динамо", з яким ставав чемпіоном України. Також Вукоєвіч виступав за "Динамо" Загреб, московський "Спартак", віденську "Аустрію" та інші клуби.
У 2018 році на чемпіонаті світу Вукоєвіч потрапив у скандал. Огнєн та ексгравець "Динамо" Домагой Віда присвятили Україні перемогу Хорватії над Росією у чвертьфіналі.
Після цього футболістам довелося просити пробачення, адже відео з'явилося у вільному доступі. Обидва заперечують політичний підтекст.
Що відомо про тренерський штаб Луческу в "Динамо"
- У штабі Луческу буде допомагати тренер воротарів "Динамо" Михайло Михайлов. Він працював у команді і при Олексію Михайличенку.
- Ймовірно, помічником Луческу може стати Олександр Спиридон. Він працював з Мірчою у "Шахтарі".
- На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Це лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.
- Повідомлялось, що легенда киян Олег Гусєв може стати помічником Луческу.