Ще один колишній гравець "Динамо" Огнєн Вукоєвіч може увійти до тренерського штабу Мірчі Луческу. Раніше повідомлялося, що Олег Гусєв також стане помічником Луческу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Дивіться також: Серце "гірника": чи поповнить тренерський штаб "Динамо" Шевчук – відповідь ексфутболіста

"Ну раз таке викуплене весілля про улюбленого трибунами Олежика – додайте і динамо-балканське "хоробре ОГНЕННе серце". Хіба даремно вчора натякали про "молоду поросль?", – пише джерело.

Що відомо про Вукоєвіча?

36-річний хорватський ексфутболіст. Провів 7 років у київському "Динамо", з яким ставав чемпіоном України. Також Вукоєвіч виступав за "Динамо" Загреб, московський "Спартак", віденську "Аустрію" та інші клуби.



У 2018 році на чемпіонаті світу Вукоєвіч потрапив у скандал. Огнєн та ексгравець "Динамо" Домагой Віда присвятили Україні перемогу Хорватії над Росією у чвертьфіналі.



Після цього футболістам довелося просити пробачення, адже відео з'явилося у вільному доступі. Обидва заперечують політичний підтекст.

Що відомо про тренерський штаб Луческу в "Динамо"