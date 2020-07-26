Київське "Динамо" стартує в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 з третього кваліфікаційного раунду. Він буде складатися з одного матчу (15-16 вересня).

Суперником київського "Динамо" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може стати "Ренн", "Вікторія" Пльзень, "Рапід" Відень, ПАОК, АЗ і "Локомотива" Загреб. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто зазначити, що "Ренн" має шанси напряму вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, якщо Лігу Європи виграє команда, яка кваліфікувалася у найпрестижніший єврокубок через національний чемпіонат.

Якщо "Динамо" подолає 3-й кваліфай-раунд, то в плейоф може зустрітися з бельгійським "Гентом" або турецьким "Бешикташем".

"Динамо" три поспіль сезони програє у кваліфікації

Три останні сезони "Динамо" також починало виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду.

Двічі кияни припиняли свій виступ у найпрестижнішому єврокубку після цієї стадії. У сезоні-2017/2018 "біло-сині" вилетіли від швейцарського "Янг Бойз".

У сезоні-2019/2020 року "Динамо" не пройшло бельгійський "Брюгге".

Ще один раз динамівці здолали третій раунд кваліфікації, у сезоні-2018/2019 обігравши чеську "Славію". Потім усе одно "Динамо" не потрапило до групового турніру, зазнавши поразки від "Аякса".

Календар Ліги чемпіонів-2020/21 цього року