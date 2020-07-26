"Динамо" дізналося всіх потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" стартує в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 з третього кваліфікаційного раунду. Він буде складатися з одного матчу (15-16 вересня).
Суперником київського "Динамо" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може стати "Ренн", "Вікторія" Пльзень, "Рапід" Відень, ПАОК, АЗ і "Локомотива" Загреб. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Варто зазначити, що "Ренн" має шанси напряму вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, якщо Лігу Європи виграє команда, яка кваліфікувалася у найпрестижніший єврокубок через національний чемпіонат.
Якщо "Динамо" подолає 3-й кваліфай-раунд, то в плейоф може зустрітися з бельгійським "Гентом" або турецьким "Бешикташем".
"Динамо" три поспіль сезони програє у кваліфікації
Три останні сезони "Динамо" також починало виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду.
Двічі кияни припиняли свій виступ у найпрестижнішому єврокубку після цієї стадії. У сезоні-2017/2018 "біло-сині" вилетіли від швейцарського "Янг Бойз".
У сезоні-2019/2020 року "Динамо" не пройшло бельгійський "Брюгге".
Ще один раз динамівці здолали третій раунд кваліфікації, у сезоні-2018/2019 обігравши чеську "Славію". Потім усе одно "Динамо" не потрапило до групового турніру, зазнавши поразки від "Аякса".
Календар Ліги чемпіонів-2020/21 цього року
- Попередній раунд: жеребкування – 17 липня, матчі – 8 та 11 серпня.
- Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування – 9 серпня, матчі – 18/19 серпня.
- Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування – 10 серпня, матчі – 25/26 серпня.
- Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування – 31 серпня, матчі – 15/16 вересня.
- Плей-офф раунд: жеребкування – 1 вересня, матчі – 22/23 та 29/30 вересня.
- Груповий етап: жеребкування – 1 жовтня, матчі – 20/21 та 27/28 жовтня, 3/4 та 24/25 листопада, 1/2 та 8/9 грудня.