УЄФА збирається розглянути питання про скасування Ліги націй 2020 року. Причиною такого рішення є пандемія коронавірусу.

Про такі кардинальні зміни повідомляє Telegram-канал інсайдера В'ячеслава Короткіна.

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Під загрозою зриву

За інформацією, представники провідних футбольних країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) лобіюють скасування турніру в зв'язку з тим, що календар сезону 2020/21 дуже щільний через пізній старт національних чемпіонатів та єврокубків.

Гравцям команд буде складно перенести такі великі навантаження, вони не будуть встигати нормально відновлюватись у перерві між поєдинками.

Ще однією причиною рішення про скасування стало те, що матчі збірних відбуватимуться за порожніх трибун. Такі зустрічі не будуть приносити жодного заробітку від продажу квитків.

Третьою причиною стало погіршення епідеміологічної ситуації у деяких країнах.

УЄФА виступав за догравання внутрішніх чемпіонатів і єврокубків. Але зараз може не встояти під серйозним тиском провідних клубів, які ставлять власні клубні інтереси вище національних.

Ситуація повинна обговорюватися вже сьогодні, 19 серпня, на відеоконференції генсеків національних федерацій, що входять до УЄФА. На думку експертів, скасування Ліги націй та її проведення у відсотковому значенні коливається 55% на 45%.

Також вони можуть скасувати змагання національних команд U-19.

Додамо, що група у Лізі націй в України одна з найскладніших. Команда Шевченка зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.