Бех-Романчук виграла "срібло" на перших престижних змаганнях після карантину
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук взяла участь у престижних змаганнях в Угорщині – "Меморіалі Іштвана Дьюлаї". Марина здобула срібну нагороду.
Українська стрибунка у довжину з результатом 6.76 метра фінішувала другою на легкоатлетичному турнірі в угорському Секешфехерварі. Про це повідомляє "Суспільне спорт".
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Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку.
У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.
За сантиметр від перемоги
Від переможниці змагань Марину відділив лише 1 сантиметр. Представниця Білорусі Настасія Мірончук-Іванова продемонструвала результат 6,77 метра.
Результати:
- Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.77 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.76 м
- Діана Лешті (Угорщина) – 6.65 м