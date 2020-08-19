Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук взяла участь у престижних змаганнях в Угорщині – "Меморіалі Іштвана Дьюлаї". Марина здобула срібну нагороду.

Українська стрибунка у довжину з результатом 6.76 метра фінішувала другою на легкоатлетичному турнірі в угорському Секешфехерварі. Про це повідомляє "Суспільне спорт".

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Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку.

У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.

За сантиметр від перемоги

Від переможниці змагань Марину відділив лише 1 сантиметр. Представниця Білорусі Настасія Мірончук-Іванова продемонструвала результат 6,77 метра.

Результати:

Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.77 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.76 м Діана Лешті (Угорщина) – 6.65 м