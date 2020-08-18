Іспанія – Україна: стало відомо, де відбудеться матч Ліги націй
Збірна України з футболу дізналася місце проведення останнього матчу в Лізі націй-2020. До останнього "синьо-жовті" не знали, де відбудеться виїзний матч проти команди Іспанії.
Збірна Іспанії прийматиме українську команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано". Про це повідомляє офіційний сайт збірної Іспанії.
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Зустріч підопічних Луїса Енріке зі збірною України відбудеться 6-го вересня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.
Що відомо про стадіон "Альфредо ді Стефано"?Це тренувальна база мадридського "Реала". На ньому проводить домашні матчі "Реал Мадрид Кастілья", який виступає в Сегунді В. Арена вміщує 6 000 глядачів.
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.