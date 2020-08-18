Збірна України з футболу дізналася місце проведення останнього матчу в Лізі націй-2020. До останнього "синьо-жовті" не знали, де відбудеться виїзний матч проти команди Іспанії.

Збірна Іспанії прийматиме українську команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано". Про це повідомляє офіційний сайт збірної Іспанії.

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Зустріч підопічних Луїса Енріке зі збірною України відбудеться 6-го вересня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Що відомо про стадіон "Альфредо ді Стефано"? Це тренувальна база мадридського "Реала". На ньому проводить домашні матчі "Реал Мадрид Кастілья", який виступає в Сегунді В. Арена вміщує 6 000 глядачів.

Календар матчів збірної України у Лізі націй