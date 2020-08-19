Президент іспанської "Барселони" Жозеп Бартомеу підтвердив, що новим головним тренером команди стане нинішній керманич збірної Нідерландів Рональд Куман. Офіційно тренера презентують вже найближчим часом.

Якщо сторони домовляться про контракт, тоді тренеру за дострокове розірвання контракту зі збірною Нідерландів доведеться заплатити компенсацію. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Новий наставник

Однією з причин того, що каталонський клуб ще не оголосив про призначення Кумана, якраз є необхідність заплатити компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Клуб готовий допомогти тренеру у цьому питанні. Орієнтовна сума складатиме 4-5 мільйонів євро. За словами президента, клубу відоме бачення та філософія гри Кумана.

Швидше за все контракт Кумана буде розрахований на 2-3 роки.

Додамо, що "Барселона" залишилася без головного тренера після звільнення Енріке Сетьєна. Крім того, клуб розлучився зі спортивним директором Еріком Абідалем – контракт з ним був розірваний теж достроково через незадовільні результати команди.

Куман вже був у тренерському штабі каталонців після Мундіалю 1988 року. Очолював десяток клубів, найвідоміші з яких "Аякс", "Бенфіка", "Валенсія" та "Евертон".

Провальний сезон "Барселони"