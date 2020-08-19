Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевінської" в Бидгощі.

Левченко змогла перемогти з результатом в 2 метра. Другою стала також українка Ярослава Магучіх – 1.97 м, пише 24 канал.

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Левченко перервала переможну серію Магучіх

Магучіх планку на висоті два метри не здолала, а Левченко з третьої спроби з завданням впоралася. Таким чином, Юлія зупинила фантастичну переможну серію Ярослави, яка з урахуванням зимового сезону, налічувала вісім стартів поспіль.

Відзначимо, 14 серпня на першому етапі Діамантової ліги Левченко і Магучіх стрибнули на 1.98 м, але перше місце через меншу кількість спроб зайняла Ярослава.

Вже 23 серпня Левченко і Магучіх представлять Україну на другому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.