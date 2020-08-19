Мюнхенська "Баварія" 19-го серпня стала другим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У півфіналі "Баварія" на класі перемогла французький "Ліон".

Ліон – Баварія 0:3

Голи: Гнабрі, 18, 33, Левандовський, 88

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На шляху до фіналу обидва колективи вибили грізних суперників, пише 24 канал. "Баварія" в 1/8 фіналу за сумою двох матчів зупинила "Челсі", а у чвертьфіналі знищила "Барселону".

"Ліон" двічі здійснив сенсацію: в 1/8 фіналу французи перемогли чемпіона Італії – "Ювентус". У битві за півфінал "леви" здолали "Манчестер Сіті".

Що цікаво, 10 років тому "Ліон" та "Баварія" вже зустрічалися у півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді перемогу за сумою двох матчів відсвяткувала німецька команда.

Алогічний перший тайм

Першу прекрасну нагоду в матчі мали французи. Тьяго невиправдано пішов у дриблінг у центрі поля та втратив м'яч. Унаслідок цього Депаю вдалося вийти віч-на-віч з Ноєром, який далеко вийшов з воріт. На щастя для "Баварії", Депай не влучив у ворота під тиском Алаби та Боатенга.

Свою першу гостру атаку "Баварія" розгорнула спонтанно. Горецка обігрався з партнером та невдало пробив з меж штрафного. М'яч ледь не закотився у кут воріт, проте Лопеш встиг його відбити.

Високий пресинг "Баварії", хоч і приносив дивіденди, однак "Ліону" вдавалося його проходити, після чого біля воріт мюнхенців виникали дуже небезпечні моменти. Зокрема, під час однієї з атак Кімміх затримався в нападі й оголив правий фланг. Корне обіграв Горецку та прострілив у штрафний. Боатенг врятував партнерів, перервавши простріл.

Оборона "Баварії" дала слабину на 17 хвилині. Хоча Девіс наздогнав Екамбі, але не дограв момент до кінця. Унаслідок Екамбі завдав удару з меж штрафного, але влучив у стійку. Старт матчу очевидно був за "Ліоном"!

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"Баварія" натяк французів зрозуміла швидко і відповіла диво-голом Гнабрі. Серж на 18 хвилині отримав передачу на правому фланзі від Кімміха, обіграв двох оборонців та, змістившись у штрафний, потужно поцілив у верхній кут – 1:0 алогічний гол німців.

На 22 хвилині "Баварія" дотепно розіграла штрафний: Тьяго перекинув стінку і точно віддав на Мюллера. Той, на жаль для мюнхенських фанів, не зміг вдало прострілити.

Через 3 хвилини французи подарували момент Гнабрі. Серж підхопив м'яч після невдалого виносу та сильно пробив низом. Лопеш встиг згрупуватися та здійснив сейв.

На 33 хвилині "Баварія" подвоїла перевагу: Гнабрі скористався невдалою грою на правому фланзі від оборонця та розігнав атаку. Серж віддав на фланг на Перішича, який прострілив на Левандовського. Удар Роберта воротар "Ліона" парирував, але був безпорадним після добивання все того ж Гнабрі.

Через 5 хвилин Гнабрі міг записати у свій актив асист: Серж з меж штрафного прострілив на дальню стійку, де вже був Левандовський. Роберту буквально не вистачило декількох сантиметрів, щоб увігнати м'яч у сітку.

Як висновок першого тайму слід сказати, що "Баварія" почала матч з високою лінією захисту та пресингом. "Ліону" вдавалося виходити в атаки завдяки довгим вертикальним передачам. Більш близькі до результативного удару були французи, проте гол "Баварії" заспокоїв матч і "Баварія" спокійно виграла першу половину гри.

Перемога на класі

На старті другого тайму обидві команди провели заміни: у "Ліона" вийшов Мендес замість Бруно. Натомість Хансі Флік зняв з гри Боатенга, якого замінив Зюле.

На 51 хвилині зняти всі питання в матчі міг Перішич. Іван отримав ювелірну передачу та вийшов віч-на-віч з Лопешем. Та хорват пробив низом і голкіпер забрав м'яч до рук.

Попри те, що "Ліон" поступався, французи не йшли у високий пресинг. Від цього сильно вигравала "Баварія", яка контролювала м'яч. Що цікаво, чемпіони Німеччини відмовилися від активного просування в нападі.

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На 56 хвилині "Ліон" створив момент після кутового. Марсело вдало зіграв на другому поверсі та пробив майже в кут. Ноєр здійснив чудовий порятунок.

Через 2 хвилини "Ліон" вже був зобов'язаний забивати гол. Ауар викотив на Екамбі, який з близької відстані не переграв Ноєра. "Ліон" помітно почав перехоплювати ініціативу.

Ближче до 70-ї хвилини "Баварія" відсунула гру від своїх воріт, хоча склад "Ліона" був освіжений 4 футболістами з лави запасних. Мюнхенці були задоволені рахунком і складалося враження, що вони кинули грати. Або ж просто економили сили на фінал.

Свій момент на 78 хвилині мав Коутінью. Гравець "Баварії" у своєму фірмовому стилі завдав обвідного удару, але м'яч розминувся з кутом воріт. Через 2 хвилини бразилець відзначився, але арбітр скасував гол. Горецка, який у положенні поза грою, торкнувся м'яча.

На 84-й хвилині "Ліон", який мав все менш часу, щоб відігратися, вдався до дальніх ударів. Зокрема, футзального удару завдав Ауар, проте Ноєр був стіною.

Масну крапку в матчі поставив ніхто інший, як Роберт Левандовський. На 88 хвилині польський форвард пробив Лопеша ударом головою після навісу Кімміха. 15-й гол для Роберта у цьому розіграші Лігу чемпіонів.

Ліон – Баварія відеоогляд матчу

У фіналі "Баварія" зіграє з французьким "Ліоном". Матч відбудеться 23-го серпня.