Каталонська "Барселона" після ганебної поразки від "Баварії" в Лізі чемпіонів та невдачі у Ла Лізі готується оновити склад. Відразу декілька провідних футболістів покинуть "Барселону" у це міжсезоння.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "Барселона" планує провести перебудову складу у літнє міжсезоння.

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За інформацією джерела, в клубі вважають недоторканними лише Ліонеля Мессі, Френкі де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, а також молодих гравців команди Ансуї Фаті і Рікі Пуча.

Втім, Мессі начебто відмовляється продовжувати контракт.

Хто покине "Барселону"

Покинути "Барселону" можуть Луїс Суарес, контракт якого закінчується влітку 2021 року. Також піти з команди можуть Антуан Грізманн, Жорді Альба, Іван Ракітіч, ​​Серджіо Роберто, Артуро Відаль і Нелсон Семеду.

Крім того, каталонський клуб можуть залишити Самюель Умтіті та Усман Дембеле, оскільки їх у "Барселоні" вважають занадто травматичними.

Готовий піти з "Барселони" оборонець Жерар Піке. Про це іспанець заявив публічно.

Провальний сезон "Барселони"

Каталонський клуб вперше за тривалий час залишився без титулів у сезоні.

"Барселона" вилетіла з Кубка Іспанії, програла "Реалу" боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.

Також "блауграна" ганебно покинула Лігу чемпіонів, програвши "Баварії" 8:2.