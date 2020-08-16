Глобальна чистка у "Барселоні": хто покине іспанський гранд
Каталонська "Барселона" після ганебної поразки від "Баварії" в Лізі чемпіонів та невдачі у Ла Лізі готується оновити склад. Відразу декілька провідних футболістів покинуть "Барселону" у це міжсезоння.
Як повідомляє Mundo Deportivo, "Барселона" планує провести перебудову складу у літнє міжсезоння.
До речі: "Барселона" знайшла нового тренера: названо ім'я
За інформацією джерела, в клубі вважають недоторканними лише Ліонеля Мессі, Френкі де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, а також молодих гравців команди Ансуї Фаті і Рікі Пуча.
Втім, Мессі начебто відмовляється продовжувати контракт.
Хто покине "Барселону"
Покинути "Барселону" можуть Луїс Суарес, контракт якого закінчується влітку 2021 року. Також піти з команди можуть Антуан Грізманн, Жорді Альба, Іван Ракітіч, Серджіо Роберто, Артуро Відаль і Нелсон Семеду.
Крім того, каталонський клуб можуть залишити Самюель Умтіті та Усман Дембеле, оскільки їх у "Барселоні" вважають занадто травматичними.
Готовий піти з "Барселони" оборонець Жерар Піке. Про це іспанець заявив публічно.
Провальний сезон "Барселони"
Каталонський клуб вперше за тривалий час залишився без титулів у сезоні.
"Барселона" вилетіла з Кубка Іспанії, програла "Реалу" боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.
Також "блауграна" ганебно покинула Лігу чемпіонів, програвши "Баварії" 8:2.