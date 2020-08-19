Усі команди підписали нові угоди з Формулою-1, які діятимуть з 2021 року. Першою поставила свій підпис команда McLaren.

Нові контракти розраховані до кінця 2025 року. Про це повідомляє SkySports.

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Нові контракти команд

Не лише Ferrari підписало нову угоду. ЇЇ також уклали команди McLaren та Williams. Саме вони зробили це першими серед усіх. Цей договір зобов'язує команди не залишати Формулу-1 до закінчення терміну контракту.

Всі інші 7 команд теж вже уклали нову угоду з Формулою-1. Якщо якась команда не підписала б угоду, то цим оголосила б про відмову від участі у Формулі-1 з наступного року.

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All F1 teams sign up to new Concorde Agreementhttps://t.co/un9qPawhLE#SkyF1 | #F1 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 19, 2020

Раніше повідомлялось, керівництво Mercedes не надто задоволене умовами угоди, тому продовжує переговори з Формулою-1.

Додамо, що 16 серпня британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем гран-прі Іспанії сезону-2020. Хемілтон виграв 4-у гонку в сезоні.