Усі команди підписали нові контракти з Формулою-1
Усі команди підписали нові угоди з Формулою-1, які діятимуть з 2021 року. Першою поставила свій підпис команда McLaren.
Нові контракти розраховані до кінця 2025 року. Про це повідомляє SkySports.
Читайте також: Син легендарного Шумахера з наступного сезону може виступати у Формулі-1
Нові контракти команд
Не лише Ferrari підписало нову угоду. ЇЇ також уклали команди McLaren та Williams. Саме вони зробили це першими серед усіх. Цей договір зобов'язує команди не залишати Формулу-1 до закінчення терміну контракту.
Всі інші 7 команд теж вже уклали нову угоду з Формулою-1. Якщо якась команда не підписала б угоду, то цим оголосила б про відмову від участі у Формулі-1 з наступного року.
Раніше повідомлялось, керівництво Mercedes не надто задоволене умовами угоди, тому продовжує переговори з Формулою-1.
Додамо, що 16 серпня британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем гран-прі Іспанії сезону-2020. Хемілтон виграв 4-у гонку в сезоні.
- Чемпіонат світу у класі Формула-1 відбувається щороку і складається з гран-прі або етапів, які проводяться на спеціально побудованих трасах та підготовлених вулицях міста.
- За підсумками всіх гонок визначається переможець чемпіонату. У Формулі-1 змагаються як окремі пілоти, так і команди. Пілот-переможець отримує титул чемпіона світу, а команда-переможець отримує Кубок конструкторів.