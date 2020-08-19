Севілья – Інтер: анонс на фінал Ліги Європи
21 серпня "Севілья" та "Інтер" визначать переможця розіграшу Ліги Європи сезону 2019/20. Про найголовніше перед матчем – читайте на Спорт24.
Севілья – Інтер: анонс
Що: фінал Ліги Європи
Де: "Рейн Енергі Штадіон", Кельн, Німеччина
Коли: п'ятниця, 21 серпня, 22:00
Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.
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Успіх "Севільї" у Лізі Європи
Хто б з тренерів не очолював "Севілью", вона не втрачає своєї пристрасті до меншого з єврокубків. За останні майже двадцять років команда п'ять разів виграла Кубок УЄФА/Лігу Європи. За останні шість років – тричі. Кожен раз, коли андалузці доходили до стадії півфіналу, вони брали трофей. Гарна традиція і яскравий орієнтир для Хулена Лопетегі.
Під керівництвом цього тренера "Севілья" повільно запрягала, але потім набрала швидкість, яка дозволяла претендувати на п'єдестал в Ла Лізі. У підсумку "Севілья" стала четвертою, хоча поступилася "Атлетіко" лише за додатковими показниками. Важливіше те, що команда гарантувала собі місце в групі Ліги чемпіонів – це хороші фінансові вливання і фундамент для Лопетегі. Ліга Європи в такому контексті – турнір для душі.
А що там "Інтер"?
Команда Антоніо Конте не змогла завоювати перше місце в чемпіонаті Італії, тому зараз активно поширюються чутки від авторитетних джерел, що на тренерському містку "Інтернаціонале" цього літа відбудуться зміни. Тим більше Антоніо Конте активно конфліктує з керівництвом клубу. Це може створити деяку нервозність в колективі.
За ігровою формою до міланців трохи питань. Останній раз "Інтер" програвав ще 5 липня в матчі з "Болоньєю" 1:2. Переможна серія підопічних Конте становить п'ять матчів, в тому числі три гри Ліги Європи.
У "Інтера" лише 3 перемоги у Лізі Європи. Востаннє "нерадзуррі" вигравали ще у 1998-му.
Що прогнозують букмекери
На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є італійський клуб. На перемогу "Інтера" пропонується ставити за 2,21. Шанси "Севільї" здобути перемогу в основний час оцінені коефіцієнтом 3,45.
Якщо основний час матчу завершиться внічию, зіграє ставка з коефіцієнтом 3,40. Чемпіонство "Інтера" оцінюється коефіцієнтом 1,64, а "Севільї" – 2,33.
Хто розсудить матч
Фінал обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі.
Його асистентами стануть Маріо Дікс і Хессел Стегстра. Четвертим суддею буде грек Анастасіос Сідіропулос. У бригаду відеоасистентів увійшли нідерландці Йохем Кампхюйс і Кевін Блом, а також поляки Павло Гіль і Томаш Сокольницькі.
У кар'єрі Данні Маккелі це буде перший фінал Ліги Європи в статусі головного арбітра матчу.
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